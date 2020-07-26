الشمري: مجلس امن عبد المهدي ناقش اعتقال اعلاميين بتهمة قلب النظام السياسي

2020/07/26 | 15:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكد الخبير الاستراتيجي احسان الشمري، ان مجلس الامن الوطني لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ناقش اعتقال 11 إعلاميا بتهمة قلب النظام السياسي، فقط لأنهم ساندوا استعادة الدولة.وقال الشمري في تغريدة على “تويتر” إن “مجلس الأمن الوطني (لعادل عبد المهدي) ناقش عملية الإنزال الجوي على معتصمي ساحة التحرير/المطعم التركي”.وأضاف ان “المجلس هو ذاته الذي ناقش اعتقال 11 إعلاميا بتهمة قلب النظام السياسي ، فقط لأنهم ساندوا استعادة الدولة وحقوق الشعب..بانتظار التحقيقات لكشف سلطة القمع”.

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