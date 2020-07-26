واشنطن بوست : تدفع ملايين الدولارات تسوية لطالب ثانوي بعد تشويه سمعته

2020/07/26 | 15:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… وافقت صحيفة “واشنطن بوست” Washington Post، على تسوية دعوى قضائية رفعها طالب مدرسة “كوفينغتون” الثانوية الكاثوليكية، نيكولاس ساندمان، بقيمة 250 مليون دولار، بسبب تغطيتها الكاذبة لمواجهته لعام 2019 مع أحد كبار السن الأميركيين.وأعلن ساندمان النصر في تغريدة في عيد ميلاده الثامن عشر، لكن لم يعلن كم مبلغ التعويض الذي أقرت الصحيفة بدفعه.وكتب […]

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