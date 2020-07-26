قميص يوسف و قميص عثمان

2020/07/26 | 15:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ مناضل الفياض ..كم هو الفرق شاسعاً مابين القميصين ، قميص يوسف الذي اعاد البصر لابيه يعقوب وصار مضرباً للتبرك والعافية ورمزاً لعودة الغائب لاهله والاستئناس به بينما قميص عثمان صار عنوان للفتنة وعذر وحجة لتبرير القتل والعنف .قميصان ملطخان بالدماء لكن لكل منهما رمزية ودلالة في الذاكرة الجمعية ، قميص عُثمان صار […]

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