2020/07/26 | 15:43 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب/ مناضل الفياض ..
كم هو الفرق شاسعاً مابين القميصين ، قميص يوسف الذي اعاد البصر لابيه يعقوب وصار مضرباً للتبرك والعافية ورمزاً لعودة الغائب لاهله والاستئناس به بينما قميص عثمان صار عنوان للفتنة وعذر وحجة لتبرير القتل والعنف .
قميصان ملطخان بالدماء لكن لكل منهما رمزية ودلالة في الذاكرة الجمعية ، قميص عُثمان صار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قميص يوسف و قميص عثمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كم هو الفرق شاسعاً مابين القميصين ، قميص يوسف الذي اعاد البصر لابيه يعقوب وصار مضرباً للتبرك والعافية ورمزاً لعودة الغائب لاهله والاستئناس به بينما قميص عثمان صار عنوان للفتنة وعذر وحجة لتبرير القتل والعنف .
قميصان ملطخان بالدماء لكن لكل منهما رمزية ودلالة في الذاكرة الجمعية ، قميص عُثمان صار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قميص يوسف و قميص عثمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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