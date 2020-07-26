2020/07/26 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الصحة، اليوم الاحد، تعميما الى دوائرها في بغداد والمحافظات واقليم كردستان بشأن دفن المتوفين بمرض كوفيد 19 وادناه نص الوثيقة:-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الصحة تصدر تعميما بشأن دفن المتوفين بوباء كورونا وكالة تقدم الاخبارية.

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