أربعة أشخاص ربحوا 185 مليار دولار خلال جائحة كورونا

2020/07/26 | 15:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بينما دخل العالم بأكمله في أزمة اقتصادية خانقة منذ انتشار فيروس “كورونا” وفرض الإغلاق الشامل في العديد من دول العالم، فإن الأشخاص الأربعة الأكثر ثراء في العالم تمكنوا من تحقيق أرباح مليارية لا تخطر على بال أحد بفضل التحولات التي شهدتها أسواق الأسهم خلال فترة الفوضى التي سادت طوال الأسابيع والشهور الماضية.وبحسب […]

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