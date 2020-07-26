فنون الفبركة والحرب الناعمة!!

2020/07/26 | 15:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ مازن صاحب ..قيل ( الكذب المصفط أحسن من الكذب المخربط) وحين احاول تحليل ما توارد من أخبار وتحليلات عن اختطاف واطلاق سراح سيدة ألمانية لم التق بها يوماً ..ابدا بعناوين متضادة ما بين ( عاشقة بغداد ) مقابل ( جاسوسة الموساد) وضمن كلا العناونين كتبت أخبار وصدرت بيانات وانتشرت شائعات وظفت في مقالات […]

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