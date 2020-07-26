الجمارك الايرانية: إرجاء إعادة فتح معبر جذابة الحدودي مع العراق

2020/07/26 | 15:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية روح الله لطيفي، الأحد، عن إعادة فتح معبر “جذابة” الحدودي مع العراق الى نهاية الاسبوع الجاري أو خلال الاسبوع القادم كحد أقصى.

وقال لطيفي في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المعبر كان من المقرر إعادة افتتاحه قبل 3 أيام، غير أن وعلى خلفية عدم جهوزية فريق الحجر الصحي من الجانب العراقي للاستقرار في المنفذ تم التأجيل.

وأعرب عن أمله بان يتم بالتزامن مع اعادة الافتتاح، إصدار بغداد ترخيص الاستيراد لاستنئاف الانشطة التجارية وتبادل السلع بين الجانبين بعد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

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