اللجنة العليا تسمح بإعادة فتح العيادات الخاصة وفق ضوابط صارمة

2020/07/26 | 15:58 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الاحد، عدة قرارات جديدة، ضمن إطار مواجهة جائحة كورون...

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