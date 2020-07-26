هوك: إيران تدعم جميع الإرهابيين والمتمردين في المنطقة

2020/07/26 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المبعوث الأميركي الخاص بالشأن الإيراني براين هوك، دعم الحكومة الإيرانية لجميع الإرهابيين والمتمردين في منطقة الشرق الأوسط.

وقال هوك في تصريح إن سلطات طهران تمثل خطرا ليس على دول المنطقة فحسب، بل على شعبها أيضا، وان إيران تقدم الدعم لجميع العمليات الإرهابية في العراق لبنان وسوريا والخليج العربي واليمن، محذرا من خطر عدم تمديد قرار حظر السلاح المفروض على إيران والذي يعني تصدير المزيد من الأسلحة إلى دول المنطقة.

وأشار هوك إلى أن الولايات المتحدة ستقدم مشروعا إلى مجلس الأمن من أجل تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وتسعى أن يصادق عليه كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، سواء كانت دائمة العضوية أم لا لتمديد العقوبات المفروضة على إيران.

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