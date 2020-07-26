2020/07/26 | 16:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اليوم الأحد عن تسلمه أخبارا "مطمئنة جدا" عن صحة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يتلقى حاليا العلاج في الولايات المتحدة.

يتبع......

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-بغداد

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي بمكتبه، اليوم الأحد، مع سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ماكسيم ماكسيموف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "جرى خلال اللق

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الأحد (26 تموز 2020)، مباشرته بتوزيع رواتب وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف لشهر تموز عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمت ا

بغداد اليوم-بغداد

أكد سعد المطلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، اليوم الأحد، أن تسليم بعض القواعد العسكرية الى القوات العراقية من قبل قوات التحالف الدولي، لا يعني انسحاب تلك القوات من العراق، بل إعادة تموضعها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أنباء عاجلة بشأن صحة أمير الكويت من رئيس مجلس الأمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أنباء عاجلة بشأن صحة أمير الكويت من رئيس مجلس الأمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).