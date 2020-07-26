البضائع الايرانية تعاود تدفقها الى منفذ مندلي الحدودي

2020/07/26 | 16:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر حكومي من محافظة ديالى، الاحد، بتدفق البضائع الإيرانية صوب منفذ مندلي الحدودي شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "البضائع الإيرانية بدأت بالتدفق صوب منفذ مندلي الحدودي بعد مرور اسبوعين على استئناف نشاطه"، مبينا أن "التأخير جاء بسبب امور فنية وتنظيمية من الجانبين العراقي والإيراني".

واضاف، ان "البضائع التي يجري تنظيمها في الساحة الحدودية قبل ان يعطى لها الاذن بالدخول الى المنفذ واتخاذ الاجراءات الرسمية من فحص ومتابعة"، مؤكداً أن "المنفذ يمثل ضرورة اقتصادية في مناطق شرق ديالى التي تعاني من معدلات عالية للفقر والبطالة".

وكان منفذ مندلي اغلق في اذار الماضي ضمن اجراءات وقائية لمنع انتقال الاصابات بفيروس كورونا الى العمق العراقي خاصة مع تسجيل ايران في وقتها معدلات عالية بالإصابات.

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