اللجنة العليا تعلن حظر تجوال لمدة 9 ايام وتصدر عدة قرارات لمواجهة خطر كورونا

2020/07/26 | 17:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة لمواجهة فيروس كورونا في العراق اليوم الاحد جملة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا.وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إن الكاظمي ترأس اليوم اجتماعاً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تمت خلاله مناقشة جملة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.وأشاد الكاظمي في بداية الاجتماع بالجهود […]

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