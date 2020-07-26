#حزب_الكادحين تعرّض عضو المكتب السياسي لحزب الكادحين الرّفيق فريد العليبي ليلة الأربعاء 15 جويلية 2020 بالقرب من منزله في صفاقس إلى عمليّة "براكاج" من قبل مجموعة من عناصر الامن في زيّ مدنيّ.
وقد تمّ اقتياده بالقوّة إلى أحد مراكز الأمن وتلفيق تهمة القول بأنّ "البوليسيّة خوانجيّة" ولا يزال الرّفيق موقوفا إلى حدّ الآن في انتظار محاكمته يوم الثلاثاء القادم. وفي علاقة بذلك يؤكّد حزب الكادحين على ما يلي: ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرية_للرفيق_فريد_العليبي - حزب الكادحين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرية_للرفيق_فريد_العليبي - حزب الكادحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).