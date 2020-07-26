الحرية_للرفيق_فريد_العليبي - حزب الكادحين

2020/07/26 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حزب_الكادحين ‏ تعرّض عضو المكتب السياسي لحزب الكادحين الرّفيق فريد العليبي ليلة الأربعاء 15 ‏جويلية 2020 بالقرب من منزله في صفاقس إلى عمليّة "براكاج" من قبل مجموعة من ‏عناصر الامن في زيّ مدنيّ.



وقد تمّ اقتياده بالقوّة إلى أحد مراكز الأمن وتلفيق تهمة ‏القول بأنّ "البوليسيّة خوانجيّة" ولا يزال الرّفيق موقوفا إلى حدّ الآن في انتظار ‏محاكمته يوم الثلاثاء القادم.‏‏ وفي علاقة بذلك يؤكّد حزب الكادحين على ما يلي:‏ ......





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