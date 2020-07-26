الموقف الوبائي اليوم: 2459 إصابة جديدة ووفاة 78 حالة وشفاء 1900 مصاب

2020/07/26 | 17:36 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

سجلت وزارة الصحة اليوم الأحد ( 1900) حالة شفاء موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 358

بغداد / الكرخ 289

مدينة الطب 104

النجف الأشرف 122

السليمانية 15

أربيل 113

دهوك 12

كربلاء 93

كركوك 103

ديالى 31

واسط 147

البصرة 90

ميسان 20

بابل 169

الديوانية 77

ذي قار 70

الأنبار 12

نينوى 31

صلاح الدين 44

- الإصابات الجديدة: 2459 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 308

بغداد الكرخ 281

مدينة الطب 20

النجف 31

السليمانية 128

أربيل 76

دهوك 11

كربلاء 240

كركوك 102

ديالى 109

واسط 138

البصرة 390

ميسان 79

بابل 198

الديوانية 96

ذي قار 96

الأنبار 17

المثنى 87

نينوى 41

صلاح الدين 11

- الوفيات 78 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 11

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 6

النجف 1

السليمانية 7

أربيل 3

كربلاء 4

كركوك 5

ديالى 3

واسط 1

البصرة 4

ميسان 2

بابل 5

الديوانية 2

ذي قار 5

الأنبار 1

المثنى 2

نينوى 2

صلاح الدين 6

مجموع الشفاء: 75217 (نسبة الشفاء 68.4%)

مجموع الإصابات: 110032

الراقدون الكلي: 30453

الراقدون في العناية المركزة: 433

مجموع الوفيات: 4362

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