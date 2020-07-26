الموقف الوبائي اليوم: 2459 إصابة جديدة ووفاة 78 حالة وشفاء 1900 مصاب


الموقف الوبائي اليوم: 2459 إصابة جديدة ووفاة 78 حالة وشفاء 1900 مصاب
2020/07/26 | 17:36 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ الصباح 

 

سجلت  وزارة الصحة اليوم الأحد ( 1900) حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   358

بغداد / الكرخ      289

مدينة الطب        104

النجف الأشرف    122

السليمانية            15 

أربيل                113 

دهوك              12               

كربلاء             93

كركوك             103

ديالى               31

واسط              147           

البصرة             90

ميسان              20

بابل                 169  

الديوانية            77  

ذي قار             70  

الأنبار               12 

نينوى              31               

صلاح الدين        44    

 

- الإصابات الجديدة: 2459 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   308

بغداد الكرخ     281   

مدينة الطب      20   

النجف            31

السليمانية        128        

أربيل            76

دهوك            11                

كربلاء        240 

كركوك       102   

ديالى          109

واسط         138 

البصرة       390

ميسان          79

بابل           198 

الديوانية       96   

ذي قار        96

الأنبار          17

المثنى          87

نينوى          41 

صلاح الدين    11    

 

- الوفيات  78 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة     11

بغداد الكرخ        8

مدينة الطب       6 

النجف             1

السليمانية        7

   أربيل         3                  

كربلاء          4

كركوك         5 

ديالى            3 

واسط           1

البصرة         4

ميسان         2

بابل           5 

الديوانية      2

ذي قار        5

الأنبار        1                

المثنى         2

نينوى           2 

صلاح الدين    6             

 

مجموع الشفاء:  75217 (نسبة الشفاء 68.4%) 

مجموع الإصابات: 110032

الراقدون الكلي:    30453

الراقدون في العناية المركزة: 433

مجموع الوفيات:   4362

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