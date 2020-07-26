شاهد غليان الأرض في بغداد بظاهرة غريبة | فيديو

2020/07/26 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة صادق عطية، توضيحا بشأن مقطع مصور، تظهر فيه فقاعات تخرج من تحت سطح الارض في العاصمة بغداد.

واوضح عطية في تصريح، ان ما يظهر في المقطع المصور في منطقة السيدية في بغداد، والذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، ليس بسبب ارتفاع درجات حرارة الهواء اطلاقا، بل هي ظاهرة قد تكون ناتجة عن دفع تيار هوائي في انبوب زراعي تحت الارض من مكان بعيد، او كيبل ضغط عالي يسخن فيولد حرارة عالية، داعيا المواطنين الى عدم تهويل الأمور.

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