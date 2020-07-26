2020/07/26 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصرف الرشيد يعلن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر تموز

يتبع .......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصرف الرشيد يعلن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر تموز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصرف الرشيد يعلن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر تموز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).