بالوثائق.. الفحوصات تؤكد سلامة لاعبين إثنين لفريق الشرطة من كورونا بعد الشك بإصابتهما

2020/07/26 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

أكدت نتيجتا فحص صادرتين من مستشفى ابن الزهر للامراض الصدرية اليوم الاحد (26 تموز 2020)، سلامة لاعب...





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