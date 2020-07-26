بسبب كورونا..

2020/07/26 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قالت الحكومة البريطانية، الأحد، إنها ستعلن "خطة واسعة" لحث البريطانيين على تخفيف أوزانهم، بعد أن حذرت دراسات من مخاطر زيادة الوزن التي تؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر متحدث باسم الحكومة إن "رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعلن الاثنين خطة واسعة لمعالجة زيادة الوزن في المملكة المتحدة".

وبحسب الغارديان، فإن خطة "صحة أفضل" التي يبلغ تمويلها نحو 10 مليون جنيه إسترليني تهدف إلى مساعدة 35 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان بريطانيا، على تخفيف أوزانهم أو اتباع نمط حياة صحي.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، تتضمن التدابير المتوقعة منع نشر إعلانات الوجبات السريعة على الإنترنت، وبثها قبل الساعة التاسعة مساء على التلفزيون، وإلزام المطاعم وفروع الوجبات السريعة بكتابة عدد السعرات الحرارية في قوائم الطعام، وكذلك تلزم المتاجر بالإشارة إلى عدد السعرات الحرارية في زجاجات الكحول.

وتشمل الخطة توسيع فروع هيئة الخدمات الصحية الوطنية المختصة بخسارة الوزن، من المتوقع أن يعلن جونسون عن مشاريع رائدة لتعزيز رياضة المشي وركوب الدراجات في الأحياء التي يعاني سكانها من صحة سيئة، حيث سيكون بإمكان الأطباء العامين "وصف ركوب الدراجة" للمرضى.

وستوفر معدات ملائمة وممرات خاصة بالدراجات لتسهيل ممارسة هذه الرياضة.

وتأتي الخطة في ضوء دراسة أجرتها السلطات الصحية البريطانية السبت تشير إلى أن من يعانون من البدانة معرضون أكثر بأربعين بالمئة للوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

ودخل جونسون إلى قسم العناية المشددة في المستشفى إثر إصابته بكوفيد-19 أواخر مارس، وعزا الأطباء شدة أعراضه إلى زيادة الوزن، وأمور أخرى.

ويتجاوز نحو ثلثا البالغين في بريطانيا الوزن الصحي، فيما يعاني 36 بالمئة من زيادة الوزن و28 بالمئة من السمنة المفرطة، وفقًا للبيانات الحكومية.

ويعاني واحد من كل ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و 11 عامًا من زيادة الوزن أو من السمنة المفرطة.

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