القضاء المصري يؤجل البت في دعوى حجب موقع يوتيوب

2020/07/26 | 17:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري المصري، تأجيل البت في دعوى حجب ووقف موقع “يوتيوب” عن العمل داخل مصر، لحين حذف “الفيلم المسيء للرسول، إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل.وأكدت الدعوى، التى تمت إحالتها في شهر فبراير الماضي، للدائرة الثانية للإختصاص، أنه “لا بد من حجب جميع المواقع التي تعرض فيديوهات مسيئة للرسول والدين الإسلامي، تجنبا …

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