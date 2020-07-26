الكشف عن جمع تواقيع لاستجواب وإقالة وزير الكهرباء

2020/07/26 | 17:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الأحد، عن جمع تواقيع نيابية لاستجواب وإقالة وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش بعد تراجع ساعات التجهيز في عموم البلاد.وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “جميع المحافظات وعلى وجه الخصوص الوسط والجنوب تعاني من نقص حاد في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية”، لافتا إلى إن […]

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