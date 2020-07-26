2020/07/26 | 17:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن مدير دائرة صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، الاحد، شفاء 358 مريض من فيروس الكورونا في مستشفيات الحجر الصحي وارتفاع التراكمي الى 12613حالة.وذكر الساعدي في بيان،ان" حالات الشفاء 358 توزعت ضمن المناطق 174 حالة شفاء في محلات وقطاعات مدينة الصدر".واضاف" اما بقية الحالات توزعت 33 حالة شفاء في منطقة السيدية .و32 حالة شفاء في منطقة البياع .و31 حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة .و 27 حالة شفاء في منطقة سبع قصور و 25 حالة شفاء في منطقة العبيدي .و 19 حالة شفاء في منطقة حي الزهراء .و 14 حالة شفاء في منطقة الاعظمية .و13 حالة شفاء في منطقة الكفاح".وبين الساعدي، ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهما مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى"، مشيرا الى ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية على مدار الساعة"وافاد ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 12613 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية"وفاء الفتلاوي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرصافة تقترب من 13 الف حالة شفاء من كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرصافة تقترب من 13 الف حالة شفاء من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).