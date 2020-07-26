رجل دين إيراني: كمامة كورونا للنساء فقط ولیست للرجال

2020/07/26 | 17:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… يثير رجل الدين الإيراني عباس تبريزيان، الذي يعرف في إيران باسم “أب الطب الإسلامي”، يثير مرة أخرى ضجة بنصائحه الطبية التي يرى بموجبها أن ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا ينبغي أن يقتصر على النساء دون الرجال لأسباب صحية، على حد زعمه.وكتب آية الله عباس تبريزيان على قناته على تطبيق تلغرام للتراسل يقول: […]

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