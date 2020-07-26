2020/07/26 | 17:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن وضع خارطة طريق عادلة وواضحة لحل مشكلة العقود والاجور اليومية.واشار الكعبي في الوثيقة التي حصلت “تقدم” على نسخة منها، الى ان مجلس النواب مستعد للتنسيق التام لوضع حل نهائي وجذري لمشكلة العقود والاجور من خلال 3 ثلاث اجراءات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الكعبي يضع خارطة طريق لحل مشكلة العقود والاجور اليومية وكالة تقدم الاخبارية.

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