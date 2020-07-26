الوطني الكردستاني: القوات التركية هيمنت على معظم المناطق الجبلية في دهوك وقرب اربيل

2020/07/26 | 17:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الاحد، أن القوات التركية باتت تسيطر على مناطق واسعة في الاراضي الكردية.وقال خوشناو لـ /المعلومة/ إن “القوات التركية دخلت بعمق كبير ووصلت الى القصبات والنواحي الجبلية واغلب المدن الستراتيجية في دهوك وبالقرب من اربيل وصولا الى الى ناحية سيدكان”.وأضاف، أن “المسؤولية تقع على عاتق […]

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