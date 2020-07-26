2020/07/26 | 18:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‌بالوثيقة ..الكعبي يخاطب الكاظمي بشأن وضع خارطة طريق عادلة لحل مشكلة العقود والاجور اليومية المركز الخبري الوطني.

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