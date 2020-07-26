النقل تبحث تسيير رحلات جوية مباشرة الى المملكة المتحدة

2020/07/26 | 18:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، الاحد، أن العراق يسعى لرفع الحظر الاوربي عن الطائر الأخطر وتسيير رحلات جوية مباشرة مع بريطانيا.وقال الشبلي، في بيان تلقته /المعلومة/ على هامش استقباله السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيك إن “وزارة النقل العراقية تحرص على تعزيز افاق العمل المشترك بين الطرفين، ومد جسور التعاون في […]

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