النزاهة تكشف عن تبرئة مدانين بجرائم قتل وارهاب وتوقعات بتسليمهم مناصب

2020/07/26 | 18:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، عن تبرئة العديد من المدانين بجرائم قتل وارهاب من التهم الموجهة اليهم، متوقعة عودتهم لاستلام مناصب خلال الايام المقبلة.وقال عضو لجنة النزاهة جواد حمدان لـ/المعلومة/ ان “كثرة الاجهزة الرقابية وضعف القضاء اربك العمل وافلت العديد من السراق والمجرمين من العدالة”.واضاف ان “هناك مدانين بجرائم قتل وإرهاب وتحريض […]

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