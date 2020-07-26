2020/07/26 | 18:09 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي للطلبة يتعاقد مع حارس المرمى امجد رحيم قادماً من القوة الجوية لتمثيل الفريق بدوري الكرة الممتاز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي للطلبة يتعاقد مع حارس المرمى امجد رحيم قادماً من القوة الجوية لتمثيل الفريق بدوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي للطلبة يتعاقد مع حارس المرمى امجد رحيم قادماً من القوة الجوية لتمثيل الفريق بدوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).