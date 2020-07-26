بالوثيقة: طلب عاجل من البرلمان لمجلس الوزراء بشأن العقود والاجور اليومية

2020/07/26 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قدم عضو هيأة الرئاسة في مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم الأحد، طلب عاجلا إلى مجلس الوزراء بشأن العقود والاجور اليومية.

وذكر مكتب الكعبي، في توضيح للطلب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن الأخير "خاطب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن وضع خارطة طريق عادلة وواضحة لحل مشكلة العقود والاجور اليومية".

وأكد حسن الكعبي استعداد "مجلس النواب للتنسيق التام لوضع حل نهائي وجذري لمشكلة العقود والاجور من خلال 3 ثلاث اجراءات".

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بغداد اليوم- ديالى

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