للقبض على نساء يسرقن محال بيع الملابس في واسط

2020/07/26 | 18:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة إجرام واسط، اليوم الاحد، القاء القبض على (3) نساء يسرقن محال بيع الملابس في قضاء الصويرة.وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بعد ورود شكوى من قبل بعض أصحاب المحلات بأنهم قد تعرضوا للسرقة خلال فترة عملهم، وعند مراجعة كاميرات المراقبة تبين ان من يقوم بعمليات السرقة نساء مجهولات …

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