2020/07/26 | 18:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن رفع الكتل الكونكريتية من موقع وشارع مغلق منذ عام 2005 شمال العاصمة.وقال الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكات امانة بغداد في دائرة الوحدات الانتاجية ودائرة بلدية الشعب وبمتابعة مكتب امين بغداد، قامت برفع الكتل الكونكريتية من محيط جامع قباء سابقاً ( جامع الامام الحسن حالياً …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية من موقع وشارع مغلق منذ عام 2005 شمال بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

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