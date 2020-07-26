الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي بأرقام عند المستوى القياسي

2020/07/26 | 18:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 2459 إصابة بكورونا في مختلف المدن العراقية، مؤكدة تسجيل 1900 حالة شفاء من الفايروس....

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