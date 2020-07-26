العراق.. انفجارات ضخمة في

2020/07/26 | 20:00 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمع دوي انفجارات، مساء الأحد، في بغداد، وتصاعد دخان قرب "معسكر صقر" في منطقة الدورة التي يتواجد بها مواقع تابعة للحشد الشعبي وقوات الشرطة الاتحادية.وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين من داخل المعسكر

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