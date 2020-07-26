مسيرة امريكية قد تكون وراء انفجارات معسكر الصقر

2020/07/26 | 20:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي انه من المرجح ان تكون الانفجارات في معسكر الصقر تقف خلفها طائرات مسيرة صهيواميركية....

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