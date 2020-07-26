بالفيديو.. انفجاران يهزان

2020/07/26 | 20:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الاعلام الامني العراقية، اليوم الأحد، بأن انفجارا هز "معسكر الصقر" بمنطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد....

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