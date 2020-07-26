2020/07/26 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:- أبو دشير -——- ٧ أبو غريب ——— ٣ الاسكان ———- ٣ الاعلام ———- ١٢ البياع ———— ١٦ التاجي ———- ١ الحارثية ——— ٤ الحرية ———- […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة الكرخ تكشف التوزيع الجغرافي للاصابات الجديدة بكورونا المركز الخبري الوطني.

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