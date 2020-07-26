2020/07/26 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- بعد الوصول الى مكان الحادث تبين انفجار مستودع اعتدة وذخائر تابع للشرطة الاتحادية بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء الخزن مازال الجهد الهندسي والدفاع المدني والقوة الماسكة في محل الحادثهناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام الامني يصدر بيانا بشأن حادث معسكر الصقر المركز الخبري الوطني.

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