قيمة الأوطان من قيمة بنيها - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/07/26 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي قيمة الأوطان من قيمة ابنائها .



وقيمة الابناء تنبع مما يمتلكونه من علوم ومعارف ومهارات ، من انتاج وتكنولوجيا ، من خيال وابداع .



قيمة الوطن محمولة دائماً على قوة اقتصاده أي على عدد مصانعه وتنوعها ، وما تضمه من اعداد العاملين فيها ، وكذلك على الطرق المستخدمة في زراعته .



وقيمة الوطن من قيمة علمه وعلمائه : من عدد مستشفياته ومن عدد مختبراته .



ومن عد.



أطبائه وعدد مهندسيه وكيمياوييه وفيزياوييه ورياضييه ......





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