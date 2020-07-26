2020/07/26 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الاعلام الامني: انفجار مستودع أعتدة وذخائر معسكر الصقر كان بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء الخزن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الاعلام الامني: انفجار مستودع أعتدة وذخائر معسكر الصقر كان بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء الخزن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الاعلام الامني: انفجار مستودع أعتدة وذخائر معسكر الصقر كان بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء الخزن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).