القانونية النيابية: وجود تقارب سياسي لتهيئة الأمور اللوجستية والمادية لإجراء الانتخابات

2020/07/26 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن آخر مستجدات مباحثات الكتل السياسية حول إجراء الانتخابات المبكرة.

وقالت عضو اللجنة النائبة الماس فاضل في تصريح، إن التباحث بشأن قانون الانتخابات لا يزال مستمراً، مبينة أن هناك عدة مقترحات تمت مناقشتها، منها جمع عدة أقضية معاً، لكن لا يزال هناك بعض التباين في وجهات النظر.

وأضافت، أن الكتل السياسية قريبة من الاتفاق حول الجدول الزمني، وتهيئة الأمور اللوجستية والفنية واكتمال مكاتب المفوضية، وكذلك تهيئة المستلزمات المادية لإجراء الانتخابات.

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