الداخلية: فرق الدفاع المدني سيطرت على 70% من حريق معسكر الصقر

2020/07/26 | 20:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الداخلية ان فرق الدفاع المدني سيطرت على 70% من حريق معسكر الصقر.

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