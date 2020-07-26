مانشستر يونايتد يعبر ليستر سيتي ويتأهل لدوري ابطال اوروبا

2020/07/26 | 20:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حجز فريقا مانشستر يونايتد وتشيلسي مقعديهما ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم القادم، بعدما حسما المركزين الثالث والرابع على الترتيب لمصلحتهما في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وضمن اليونايتد المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما ارتفع رصيده إلى 66 نقطة بينما سيذهب ليستر سيتي إلى الدوري […]

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