دراسة تكشف عن 3 أشياء بسيطة ستمنع انتشار كورونا

2020/07/26 | 20:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت دراسة بحثية حديثة عن 3 أشياء لو كان تم الالتزام بها لما انتشر وباء “كورونا” المستجد بشكل متزايد حول العالم.وقال العلماء معدو البحث، الذي نشر مؤخرا في دورية “بلوس” الطبية إن “التدابير المفروضة ذاتيا” تملك القدرة على الحد من انتشار “وباء كبير” إذا تم الالتزام بها من جانب أكثر من 50% […]

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