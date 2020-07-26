أربيل تسمح لـ 5 فئات فقط بدخول المحافظة وفق شروط

2020/07/26 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- أربيل

أكد نائب محافظ اربيل هيمن قادر، الاحد (26 تموز 2020)، أن إدارة المحافظة قررت إجراء تسهي...





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