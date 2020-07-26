2020/07/26 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد نائب محافظ اربيل هيمن قادر، الاحد (26 تموز 2020)، أن إدارة المحافظة قررت إجراء تسهي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أربيل تسمح لـ 5 فئات فقط بدخول المحافظة وفق شروط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- أربيل
أكد نائب محافظ اربيل هيمن قادر، الاحد (26 تموز 2020)، أن إدارة المحافظة قررت إجراء تسهي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أربيل تسمح لـ 5 فئات فقط بدخول المحافظة وفق شروط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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