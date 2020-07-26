الداخلية العراقية تكشف تفاصيل جديدة بشأن انفجارات معسكر صقر

2020/07/26 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الداخلية، الاحد، تفاصيل جديدة عن الحرائق في معسكر صقر ، وفيما بينت انه ...





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