2020/07/26 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اتهم نواب عن تحالف الفتح ، الاحد 26 تموز 2020، الطيران الاميركي بالوقوف وراء الانفجارات التي شهده...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نواب عن تحالف الفتح يتهمون الطيران الاميركي باستهداف معسكر صقر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نواب عن تحالف الفتح يتهمون الطيران الاميركي باستهداف معسكر صقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).