الاعلام الامني يكشف تفاصيل الانفجارات في معسكر الصقر

2020/07/26 | 20:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن تفاصيل الانفجارات التي هزت معسكر الصقر جنوبي العاصمة.وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “لاحقاً لخبر الانفجارات التي حصلت في معسكر الصقر ببغداد ، وبعد الوصول الى مكان الحادث تبين انفجار مستودع اعتدة وذخائر تابع للشرطة الاتحادية، بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء الخزن”.واضافت، “مازال …

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