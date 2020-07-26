2020/07/26 | 20:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يوجه بالتحقيق في انفجاري الصقر وإخماد 70% من حريق المعسكر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/26 | 20:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوجه بالتحقيق في انفجاري الصقر وإخماد 70% من حريق المعسكر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوجه بالتحقيق في انفجاري الصقر وإخماد 70% من حريق المعسكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).