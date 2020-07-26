الحشد الشعبي يعلن انشاء اول خط صد في اكبر خزين مائي بديالى

2020/07/26 | 20:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن انشاء اول خط صد في اكبر خزين مائي في ديالى.وقال الناطق الاعلامي لمحور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي اجرى اليوم عملية واسعة النطاق في القاطع الشمالي والشمالي الشرقي لمخافظة ديالى من 6 محاور لافتا الى ان العملية كانت لتمشيط ما […]

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