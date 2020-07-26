الانبار تحجر على

2020/07/26 | 20:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الانبار اعلن قائمقام قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار “احمد الحلبوسي”، حجر منطقة الصبيحات على خلفية تسجيلها لإصابات عديدة بفيروس كورونا.وقال الحلبوسي في تصريح صحفي، إن “الحكومة المحلية في قضاء الكرمة وبالتعاون مع القوات الأمنية ودائرة صحة الأنبار حجرت منطقة الصبيحات بقضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، ومنعت الحركة على خلفية تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا”.وأضاف، أن “دائرة صحة الأنبار تقوم بعمليات حجر المصابين والمشتبه بإصابتهم وأخذت مسحات من كافة الملامسين لحالات الإصابة المؤكدة ولم يسمح لاي من سكان المنطقة التنقل لحين ظهور نتائج الفحص المختبري”.وأشار إلى أن “القوات الأمنية شددت من إجراءات فرض حظر التجوال الصحي الجزئي على المنطقة لتجنب انتقال المرض الى مناطق أخرى”.وسجلت محافظة الأنبار، 17 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة و12 حالة شفاء بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في المحافظة.أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 78 وفاة و2459 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق، إنه “تم فحص (17511) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (912698)”.ومع الموقف الوبائي لهذا اليوم يكون، مجموع الشفاء: 75217 (نسبة الشفاء 68.4%)، مجموع الإصابات: 110032، الراقدين الكلي: 30453، الراقدين في العناية المركزة: 433، مجموع الوفيات: 4362″.

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